Demet Şener ve sevgilisi Cenk Küpeli doğum kliniğinde! Hamile mi?

İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan ve yine eski bir basketbolcu olan Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlayan Demet Şener hamile mi? Demet Şener ve Cenk Küpeli, bir hastanenin doğum kontrol kliniğinde görüntülenince sosyal medya çalkalandı.
İbrahim Kutluay'la sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren manken Demet Şener, eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Demet Şener, doğum kliniğinde görüntülendi. Demet Şener, önceki gün Cenk Küpeli ile birlikte özel bir hastanenin doğum kliniğinde görüntülendi. Akıllara Demet Şener'in hamile mi olduğu sorularını akıllara getirdi.
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