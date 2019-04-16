Demet Şener ve sevgilisi Cenk Küpeli doğum kliniğinde! Hamile mi? 16.04.2019 13:44

İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan ve yine eski bir basketbolcu olan Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlayan Demet Şener hamile mi? Demet Şener ve Cenk Küpeli, bir hastanenin doğum kontrol kliniğinde görüntülenince sosyal medya çalkalandı.