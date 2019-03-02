Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. işte Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay...
Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı!02.03.2019 13:06
- Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Miting öncesi halka seslendi
- Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı!
- Ucuza araç almak için son 1 ay
- Sigara için ''standart paket'' uygulaması başlıyor
- Binali Yıldırım müjdeyi verdi: 500 bin kişiye iş
- İşte Kılıçdaroğlu'nun övdüğü belediyelerin hali...
- Okul müdüründen öğrencilere tekme tokat dayak
- Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü
- Ülke genelinde eş zamanlı uygulama! Aranan 2 bin 612 kişi yakalandı
- Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeğinin ismi belli oldu
- CHP'li Tuncay Özkan'ın dini bayram rahatsızlığı
- Canlı kanser hücresi sarımsaktan kaçtı videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.