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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı!

02.03.2019 13:06

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. işte Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay...


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