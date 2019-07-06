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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem olay oldu! Son halini görenler 'yok artık' dedi

06.07.2019 17:51

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın büyük çocukları İrem Kutluay sosyal medyanın gündemine geldi. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem de kameralardan uzak tutulmaya çalışılsa da sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. İşte İrem Kutluay...


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