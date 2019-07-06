Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın büyük çocukları İrem Kutluay sosyal medyanın gündemine geldi. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem de kameralardan uzak tutulmaya çalışılsa da sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. İşte İrem Kutluay...
Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem olay oldu! Son halini görenler 'yok artık' dedi06.07.2019 17:51
- Son dakika... Hatay Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya darbe!
- Son dakika haberi: PKK'ya pençe darbesi! 61 terörist etkisiz hale getirildi
- Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem olay oldu! Son halini görenler 'yok artık' dedi
- Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı çok şaşırttı! Bakın kim çıktı
- Taksici ve müşteri arasında kısa mesafe tartışması (Video)
- Çocuklarının cinsiyeti belli olmayan aile perişan! 'Kız' dediler, ultrasonda erkek çıktı
- Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı
- Polis intihara kalkışan genç kızı savcı gibi davranarak kurtardı! İşte o anlar
- Galatasaraylı Diagne'nin eşi görenleri şaşkına çevirdi! Sır gibi saklanıyordu
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal kimdir? Murat Uysal kaç yaşında, nereli?
- Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.