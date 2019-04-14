Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'ı çabuk mu unuttu yoksa misilleme mi yapıyor? İşte son günlerin en çok akılları karıştıran sorusu... Demet Şener, geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Cenk Küpeli ile Etiler'de yemekteydi. 13 senelik eşinden geçtiğimiz ay boşanan Demet Şener yeni sevgilisi Küpeli'nin elini bir an olsun bırakmadı. Şener'in parmağında bulunan tektaş ise dikkatlerden kaçmadı. Çiçeği burnunda aşıklar, gazetecilerin sorularına " İyi günler arkadaşlar teşekkür ederiz" şeklinde cevap verdi.
Demet Şener ve Cenk Küpeli evleniyor mu?14.04.2019 12:37
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