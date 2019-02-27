Demet Şener ile İbrahim Kutluay, uzun süredir çekişmeli boşanma dava sürecindelerdi. Evliliğinin bitmesinin sebebi olarak gösterdiği Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay'ı yan yana gördüğü yerde fotoğraflayan Demet Şener, kararını değiştirdi. Çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde değerlendirme aşamasında olan Demet Şener, yeniden mahkemeye başvurarak İbrahim Kutluay'a 'anlaşmalı boşanma' davası açtı.
Demet Şener ile İbrahim Kutluay davasında şaşırtan karar! Demet Şener vazgeçti...27.02.2019 12:55
- Bursa'da tapu müdürlüğü önünde dehşet
- Demet Şener ile İbrahim Kutluay davasında şaşırtan karar! Demet Şener vazgeçti...
- Bakan Kurum'dan imar barışı açıklaması: O başvuruları kabul etmeyeceğiz
- Kadıköy'de vahşet! Çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu
- Son dakika... Kahire'de tren istasyonunda yangın
- Mısır'da tren istasyonunda yangın faciası: Ölü ve yaralılar var
- ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen kimyager Selin'e gözaltı
- Pakistan Hindistan savaşın eşiğinde
- Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in annesini görenler şaşırdı!
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
- İstanbul'daki DHKP-C operasyonunda çarpıcı detay! ‘Sağır oda’da gizli evrakları yuttular
- FETÖ'den aranan eski yüzbaşı havalimanında yakalandı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.