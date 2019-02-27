Demet Şener ile İbrahim Kutluay davasında şaşırtan karar! Demet Şener vazgeçti... 27.02.2019 12:55

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, uzun süredir çekişmeli boşanma dava sürecindelerdi. Evliliğinin bitmesinin sebebi olarak gösterdiği Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay'ı yan yana gördüğü yerde fotoğraflayan Demet Şener, kararını değiştirdi. Çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde değerlendirme aşamasında olan Demet Şener, yeniden mahkemeye başvurarak İbrahim Kutluay'a 'anlaşmalı boşanma' davası açtı.