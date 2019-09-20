Muhammed Mursi'yi kanlı bir darbe ile indirip Mısır'ı Batılı güçlerin müstemlekesi haline getiren darbeci Sisi'ye karşı yüz binlerce Mısırlı harekete geçti. Rejim aleyhine sloganlar atan yüz binlerce kişilik grup her geçen saniye artıyor.
Darbeci Sisi'ye karşı yüz binler tek yürek oldu! Mısır'da Sisi_out hareketi!20.09.2019 23:46
- Darbeci Sisi'ye karşı yüz binler tek yürek oldu! Mısır'da Sisi_out hareketi!
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