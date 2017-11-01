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Darbe gecesi FETÖ'cü hainlerin Genelkurmay'daki katliamı kamerada Şehit edilen vatandaşlar böyle dışarı taşındı

01 Kasım 2017, Çarşamba
Genelkurmay Başkanlığının parmaklıklarını kırarak içeriye giren vatandaşlara darbecilerin saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Masum vatandaşların üzerine kurşun yağdıran alçaklar, şehit düşen vatandaşları da dışarıya attı.
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