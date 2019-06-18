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D-650 karayolu selden dolayı ulaşıma kapandı!

18.06.2019 23:20

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-650 karayolu, sel nedeniyle trafiğe kapandı. Ulaşıma kapanan yol havadan da görüntülendi. Öte yandan, Geyve boğazında etkili olan sağanak yağış Yüksek Hızlı Tren hattının çökmesine neden oldu. YHT ile seyahat eden vatandaşların otobüslerle gidecekleri yere gönderildiği belirtildi.


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