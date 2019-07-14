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Cumhuriyet ve Birgün'den Mehmet Şevket Eygi için skandal başlık

14.07.2019 16:28

Muhafazakar camianın önemli ismi Mehmet Şevket Eygi'nin vefatını Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri skandal ifadelerle okuyucularına duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yakın dönemin önemli isimlerinden Mehmet Şevket Eygi'nin tabutunu omuzlayarak son yolculuğuna uğurladı. Birgün ve Cumhuriyet gazeteleri bu haberi skandal bir başlıkla okuyucularına duyurdu. Bu gazetelerin "Gerici yazarın tabutunu Erdoğan taşıdı" şeklinde başlık kullanması büyük tepki çekti.


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