Muhafazakar camianın önemli ismi Mehmet Şevket Eygi'nin vefatını Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri skandal ifadelerle okuyucularına duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yakın dönemin önemli isimlerinden Mehmet Şevket Eygi'nin tabutunu omuzlayarak son yolculuğuna uğurladı. Birgün ve Cumhuriyet gazeteleri bu haberi skandal bir başlıkla okuyucularına duyurdu. Bu gazetelerin "Gerici yazarın tabutunu Erdoğan taşıdı" şeklinde başlık kullanması büyük tepki çekti.
Cumhuriyet ve Birgün'den Mehmet Şevket Eygi için skandal başlık14.07.2019 16:28
- Cumhuriyet ve Birgün'den Mehmet Şevket Eygi için skandal başlık
- Son dakika: Suriye sınırına askeri sevkiyat
- MHP lideri Bahçeli'den Kastamonu'da önemli açıklamalar
- Tekirdağ'da bir mahalleyi böcekler istila etti
- Son dakika: S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 7. uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi...
- İstanbul'daki korkunç cinayette PUBG detayı
- Başkan Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi
- Angela Merkel'in titreme sebebi hipoglisemi atağı mı? Hipoglisemi nedir?
- Malatya'da sokak ortasında kanlı infaz
- Bitlis Tatvan'da 'cinsel taciz' skandalı kameralarda! Torunu yaşındaki kızı taciz etti...
- Son dakika: S-400 parçalarını taşıyan 5. uçak Mürted'e iniş yaptı
- Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı | 14 Temmuz hava durumu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.