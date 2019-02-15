Cumhurbaşkanlığı'ndan Suriye konusunda kararlılık mesajı15.02.2019 01:43
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi düzenlendi. Zirvenin ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Suriye krizinin çözümü konusunda kararlılık mesajı verdi.
TÜRKİYE ÇÖZÜME KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEK
İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı: "Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de barış ve istikrarın tesisi için yürütülen ortak çalışmaları gözden geçirmek üzere dördüncü kez Üçlü Zirvede bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan liderliğinde Türkiye, Suriye krizinin çözümüne katkı sunmaya devam edecek."
- Cumhurbaşkanlığı'ndan Suriye konusunda kararlılık mesajı
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