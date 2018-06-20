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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu'da Muharrem İnce'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu'da Muharrem İnce'ye sert tepki

18 Haziran 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği Ordu mitiginde Muharrem İnce'yi hedef alarak "Şimdi başımıza özgürlükçü kesildiklerine, camiden çıkmadıklarına bakmayın. Bunların hepsi numara" dedi.

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