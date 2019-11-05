Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç ile ilgili flaş açıklama 05.11.2019 14:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bülent Arınç'ın KHK açıklamasıyla ilgili olarak, "KHK’yı facia olarak değerlendirmesini esefle karşıladım. Yapacağımız toplantıda bunu konuşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Erdoğan, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın KHK'lılarla ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız." dedi.

BÜLENT ARINÇ FETÖ'CÜLERDEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda FETÖ'cülerden özür dilediğini belirterek, '"Bu felaketi yaşayan insanlara acıyorum ve onlara merhamet ediyorum ve onlardan özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen, daire başkanlığından ihraç edilen bir kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Kırıkkale'den yumurta getirip kapı kapı dolaştıran bir genel müdür yardımcısı gördükçe ben felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğümde acı duyuyorum." demişti.