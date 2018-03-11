Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mersin gençlik kolları teşkilatı tarafından koreografi sürprizi yapıldı. Koreografi sonrası salonda alkış tufanı koptu. İşte o anlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mersin'de koreografi sürprizi10 Mart 2018, Cumartesi
- Terör yandaşları Avrupa'da yardım dileniyor
- CHP kurultayından skandal görüntüler
- Bu insanlar bindiğimiz gemiyi deliyor
- İzmir'deki provokatöre öyle bir ders verdi ki
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı yanlış örnekleri büyüterek milletimizin inancına saldırıyorlar
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgalci değiliz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan F16 pilotları
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya flaş çağrı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de halka hitap etti
- CNN'de yalan rüzgarı! 'Türk askeri yok ediyor'
- Erdoğan tartışmayı başlattı ve Türkiye bu kavramı araştırıyor! İçtihad...
- Azerbaycanlı vekil: Yaşasın Türkiyemiz!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.