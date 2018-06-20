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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardım paralarını Kandil'e gönderdiler

19 Haziran 2018, Salı

Van'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyükşehir bu terör örgütünün güdümündeki partide değil miydi? Bunların size doğru düzgün hizmeti oldu mu? Van depreminde biz şehri adeta yeniden inşaa ettik. Bunlar paraları ne yaptı, Kandil'e gönderdi, örgüte teslim etti." dedi.

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