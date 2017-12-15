Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs gidere Kâbe gider, İstanbul gider
15 Aralık 2017, Cuma
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Necip Fazıl Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu biliyoruz Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Kabe gider demektir. Kudüs giderse İstanbul, İslamabad, Şam gider demektir. Kudüs hepimizin haysiyeti namusu varlık gayesi demektir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.