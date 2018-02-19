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Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti

18 Şubat 2018, Pazar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Ankara İl Kongresi öncesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.
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