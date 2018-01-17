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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irmak'ı Külliye'ye davet etti

17 Ocak 2018, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak'ı telefonla arayarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mert Yiğit Mert Yiğit

Allah başımızdan eksik etmesin...

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evet3
hayır0
cevapla 17.01.2018 17:15
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