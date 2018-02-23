Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dağ, taş demeden bu savaşı askerimiz sürdürüyor"
22 Şubat 2018, Perşembe
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İşte bu sabah itibariyle hamdolsun Afrin savaşında 1829 teröristi, Mehmet'imiz etkisiz hale getirdi. Tabi bu bir inancın neticesidir. Ve dağ taş demeden bu savaşı askerimiz sürdürüyor. Hani bazı yalan yanlış şeyler çıkıyor. Hiçbirine aldırmadan yolumuza devam ediyoruz" dedi.
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