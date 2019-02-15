Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı gencin isteğini geri çevirmedi!15.02.2019 20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kılmak için gittiği Ulu Cami'de, lösemi hastası olan annesi için dua isteyen gencin talebini geri çevirmedi. Erdoğan gencin telefonundan lösemi hastası anneye video mesaj gönderip geçmiş olsun dileklerinde bulunup dua etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitingi öncesi Cuma namazını tarihi Ulucami'de kıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, Samet Demirci adlı bir gencin, uzun süredir tedavi gören lösemi hastası Meral Demirci ismindeki annesi için dua isteğini geri çevirmedi.
Erdoğan, "Meral Hanım, şu anda Ulu Cami'den dualarımızla yanındayız. Allah sağlık sıhhat afiyetler versin inşallah. Sen de bizi dualarında unutma. Hastaların duası kabuldür biliyorsun" ifadelerini kullandı. Samet Demirci, o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek annesine gönderdi.
- CHP-İyİ Parti Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Mansur Yavaş'tan skandal 14 Şubat paylaşımı
- Bakan Soylu açıkladı: Zaman ayarlı bomba yüklü kamyon ele geçirildi
- FETÖ'nün kritik ismi Zahide Üner kaçarken yakalanmıştı! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Türkiye'den Suriye'den çekilme kararı alan ABD'ye uyarı
- Avcılar'da kan donduran olay! Miray bebeğe öz annesinden çamaşır sulu işkence
- Bakan Albayrak: İzmir'de de tanzim satış konusunda gerekli desteği verebiliriz
- Son Dakika: Bakan Berat Albayrak'tan flaş faiz açıklaması
- Bakan Albayrak: Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz
- Başkan Erdoğan: Talimatı verdim ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak
- Başkan Erdoğan: Bursa'da 3 noktada tanzim satışına başlandı
- Kendall Jenner dekolteli elbisesi ile olay yarattı
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması! Beklenen karar çıktı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.