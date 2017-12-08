Yol Durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'da

07 Aralık 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başkent Atina'da resmi törenle karşılandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları