Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

Erdoğan, Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastanede tedavi gören 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı ziyaret etti. Erdoğan Balcı'nın elini öperek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti19 Kasım 2018, Pazartesi
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