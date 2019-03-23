Cumhur İttifakı Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Yavaş açıklaması 23.03.2019 15:56

Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ile MHP’nin ikinci ortak mitingi bugün Ankara’da gerçekleşiyor. Kürsüye önce Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Mehmet Özhaseki çıktı. Özhaseki, "Şimdi önümüzde Ankara imtihanı var. 30 kişilik ekiple aylarca emek verdik. 11 ana başlıkla 111 ciddi proje hazırladık. 5 bine yakın proje ile huzurlarınızdayız. Biz düşüncelerimizi projelerimizi anlattık. Biz sanıyorduk ki projelerimiz yarışacak. Ben böyle bir seçim dönemi hayal ediyordum. Bizim gibi dersine çalışıp proje hazırlayıp insanların huzuruna çıkan olmadı." dedi.