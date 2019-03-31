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Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki oyunu kullandı

31.03.2019 12:06

Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.


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