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Çukurova Belediyesi'ndeki dehşet anları kamerada

07 Aralık 2018, Cuma

Adana'da Çukurova Belediyesine yapılan ve 2 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı baskın güvenlik kamerasına yansıdı. Çukurova Belediyesi'ni silahla basan eski zabıta amiri Ahmet Alptuğ Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan'ı öldürüp, saldırıda zabıta memuru Kemal Özdemir de yaraladı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


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