Yol Durumu

Çipras'tan komik 'gözdağı' şovu! .

12 Ekim 2017, Perşembe
Yunan Başbakan Alexis Çipras, hava üssüne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından askerikıyafet giyerek F16 ile Ege semalarında uçtu.
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