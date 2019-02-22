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Çin ilk yapay zekalı kadın haber spikerini tanıttı

22.02.2019 11:03

Çin haber ajansı Xinhua tarafından geliştirilen ilk erkek yapay zekalı haber sunucusunun kadın versiyonu da tanıtıldı. İsmi Xin Xiaomeng olan sunucu Sogou şirketi ortaklığıyla hazırlandı.


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