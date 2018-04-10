Çiftlik Bank'a ait bitcoin maden üretim tesisi tespit edildi
06 Nisan 2018, Cuma
Çiftlik Bank'a ait bitcoin maden üretim tesisi tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Çiftlik Bank'a ait Bitcoin üretim tesisine yapılan baskında, çok sayıda cihaza el konuldu. Ayrıca, Balıkesir'de Çiftlik Bank'a ait bitcoin maden üretim tesisinde, "bitcoin tarlası" olarak adlandırılan yer tespit edildi..
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