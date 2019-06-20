CHP'nin Sayıştay yalanına Binali Yıldırım'dan cevap

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP'nin Sayıştay raporu yalanıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, ''Sayıştay; CHP adayının ifade ettiği hususların hiçbirisinin usulsüzlük ve kamu zararına işlem olmadığını belirtti. Sayıştay bir usulsüzlük tespit etse ikinci bir rapor yayınlamak suretiyle yargılamaya konu eder. Ortada ikinci rapor yok.'' dedi.
CHP'nin Sayıştay yalanına Binali Yıldırım'dan cevap20.06.2019 04:04
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