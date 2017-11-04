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CHP'nin kanalında teröristlere 'şehit' dediler

03 Kasım 2017, Cuma
CHP'nin kanalı Halk TV'de dün yaşanan çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristler için 'şehit' ifadesi kullanıldı.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ALİ ALİ

KÖTÜLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM...

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 03.11.2017 17:02
mehmet ali mehmet ali

Allah belanızı versin . Teröriste şehit diyenin Allah belasını versin . Eğer aldıkları parada benim hakkım varsa kat be ket haram zıkkım olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 03.11.2017 16:33
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