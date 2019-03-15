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CHP'nin Antalya meclis üyesi adayı Abdülbaki Karaağaç 'Öcalan'a özgürlük' istemiş

15.03.2019 15:47

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, 'Adayımız yok' diye kimse kaygılanmasın, sizleri temsil edecek arkadaşlarımız olacak' demişti. CHP'nin Antalya'daki meclis üyesi adayları arasında, terör örgütü PKK'nın elebaşı 'Abdullah Öcalan'a özgürlük' talep eden, 2012'de BDP Antalya İl Başkanı olan Abdülbaki Karaağaç olduğu öğrenildi.


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