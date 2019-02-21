CHP'nin adaylıktan çektiği Suat Nezir'den şok iddia: Yalan tutanakla Kılıçdaroğlu'na gittiler 21.02.2019 16:39

İzmir Buca'da belediye başkan adayı gösterilen ve daha sonra adaylığı geri çekilen CHP'li Suat Nezir, seçim ofisinde açıklama yaparak, bu kararın partinin yetkili organları tarafından alınmadığını, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun 3 kişi tarafından yanıltıldığını, kendisi ile ilgili çekinceleri merak ettiğini belirterek, "Yalan ve iftiraya maruz kaldım" dedi.