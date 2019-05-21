CHP’lilerin çarpıttığı Serhan Seyhan- Erkan Karaarslan görüşmesinin perde arkası

Gazeteci Serhan Seyhan, FETÖ'nün belediyeler imamı ve CHP’li belediyelerin danışmanı tutuklu Erkan Karaarslan ile cezaevinde görüşme yaptı. Ancak CHP’liler ziyareti çarpıtarak algı operasyonuna girişti. Seyhan, katıldığı programda görüşmenin detaylarını paylaştı.
Gazeteci Serhan Seyhan, FETÖ'nün belediyeler imamı ve CHP'li belediyelerin danışmanı tutuklu Erkan Karaarslan ile cezaevinde görüşme yaptı. Ancak CHP'liler ziyareti çarpıtarak algı operasyonuna girişti. Seyhan, katıldığı programda görüşmenin detaylarını paylaştı. İşte o açıklamalar
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