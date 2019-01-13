CHP'li Zeki Kılıçaslan'dan canlı yayında skandal sözler: Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır! 13 Ocak 2019, Pazar

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan'dan canlı yayından skandal sözleri. Terör örgütü PKK'nın taşeronluğunu yapan HDP ile ittifak yapmanın milli bir görev olabileceğini söyledi. TV5'te Çağlar Cilara'nın konuğu olan Kılıçarslan "Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır" sözlerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte CHP'li isimin skandal HDP açıklaması...

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile gizli kapılar ardında ittifak görüşmeleri yürüten CHP'nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Kandil'in çağrısıyla 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile tek elden siyaset yürüten CHP'nin Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, HDP ile ittifak yapmanın "milli bir görev ve milli politika olduğunu" söyledi.

CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ittifakı gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce 'birlikte iyi salladık' sözleriyle açığa çıkan ittifak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesi HDP'li isimlerle görüşmesi ile de iyice ayyuka çıktı. Son olarak CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan skandal sözler sarf etti.

"MİLLİ OLMAK HDP İLE İTTİFAK YAPMAKTIR"

TV5'te Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, HDP ile ittifak yapmanın "milli bir görev ve milli politika olduğunu" söyledi.

"HDP ile ittifak yapmak bizim milli görevimizdir" diyen CHP'li Kılıçaslan konuşmasına şöyle devam etti:

"Meşru zeminde herkesin politika yapmasını sağlamak bizim görevimizdir. Sorunun şiddetsiz çözümünden yana olan unsurların önünü açmak zorundayız. Onları barışçıl çözümler için zorlamamız önlerini açmamız desteklememiz gerekiyor. Bu bizim milli görevimiz. Milli olmak böyle bir şey. Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır.".