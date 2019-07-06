CHP’li vekil Ünal Çeviköz terör örgütü YPG'ye 'kalkan' oldu 06.07.2019 23:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "YPG bize mi saldıracak?" demişti. Milletvekili de ondan aşağı kalmadı "Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerle mücadele etmesin" diye konuştu. Bu skandal sözlerin sahibi ise, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz… Daha önce, "Türkiye, ABD yaptırımlarından kurtulmak için S-400'leri askıya alsın" çıkışıyla tepki toplayan Çeviköz, bu kez de adeta PYD/YPG terör örgütüne kalkan oldu. "Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerle mücadele etmesin" dedi. Dahası, Türk askerinin İdlib'den çekilmesini istedi.



