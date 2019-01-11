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CHP’li vekil Bekir Başevirgen’in cami rahatsızlığı

11 Ocak 2019, Cuma

Çocukların camiye gitmesi CHP'li milletvekili Bekir Başevirgen'i rahatsız etti. Meclis'te nefretini kusan CHP'li vekil Başevirgen, çocukların camiye gitmesini 'etkinlik adı altında ideoloji empoze edilmesi' olarak değerlendirdi. İşte o skandal konuşma...


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