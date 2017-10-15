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CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'dan infaz tehdidi!

14 Ekim 2017, Cumartesi
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Çanakkale’deki adalet kurultayında partili güvenlik sorumlusunu şoförüyle birlikte darp etmişti. Nedeni ise iddiaya göre Erdoğdu’nun alkol alıp kampa girmek istemesiydi. Darp edilen Cenk Ünver geçtiğimiz günlerde konuştu ancak CHP komplo dedi. Şimdi olayın resmi tutanağını o gece tutan güvenlik görevlileri de olayı anlatarak tasdikledi.
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