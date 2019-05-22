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CHP'li Tunç Soyer'in keyif çatmak için Tarihi Şato Restoran'ı Başkanlık Konutu'na çevirmesine tepkiler büyüyor

22.05.2019 13:43

Tunç Soyer'in İzmir'deki Tarihi Şato Restoran'ı Başkanlık Konutu'na çevirmesine tepkiler sürüyor. Tarihi restoranın keyif çatılacak bir yer olmadığını dile getiren CHP'nin eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, "Orası tarihi kimliği olan bir yer. Ayaklarını uzatarak keyif yapılacak yer değil." dedi. Konuyu A Haber canlı yayınında Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç değerlendirdi.


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