CHP'li Özel: "Bu sistemde bir tane oy çalmak mümkün değil"23 Haziran 2018, Cumartesi
Yaratılmak istenen "seçimde hile" algısını ise yine CHP'li bir isim olan Özgür Özel çürüttü.
CHP'li Özgür Özel: "Oylar çalınacakmış bilmem ne. Bir sürü yalanlar. 'SEÇSİS' denen sistemde bir tane OY çalınması mümkün değil. En ufak bir uyumsuzlukta sistem ALARM veriyor. Ve bu sistem bütün partilerde var." diyerek bu sistemde oy çalmanın mümkün olmadığını ve dolayısıyla partisinin yöneticilerinin her seçim bu algıyı yaratarak başarısızlıklarını gizleme peşine düştüklerini kanıtlamış oldu.
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