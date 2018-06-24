CHP'li Özel: "Bu sistemde bir tane oy çalmak mümkün değil" 23 Haziran 2018, Cumartesi

24 Haziran seçimleri öncesinde, her seçimde olduğu gibi başarısızlıklarını "oylar çalınıyor" yalanının arkasına saklamak isteyenler algı oyunlarını bu seçim de sürdürdü.



Yaratılmak istenen "seçimde hile" algısını ise yine CHP'li bir isim olan Özgür Özel çürüttü.



CHP'li Özgür Özel: "Oylar çalınacakmış bilmem ne. Bir sürü yalanlar. 'SEÇSİS' denen sistemde bir tane OY çalınması mümkün değil. En ufak bir uyumsuzlukta sistem ALARM veriyor. Ve bu sistem bütün partilerde var." diyerek bu sistemde oy çalmanın mümkün olmadığını ve dolayısıyla partisinin yöneticilerinin her seçim bu algıyı yaratarak başarısızlıklarını gizleme peşine düştüklerini kanıtlamış oldu.

