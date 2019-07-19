CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçilerin maaş isyanı

İstanbul'da CHP'li Maltepe Belediyesi işçilerinin maaş eylemi... Seçimler sırasında kimsenin aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağı taahhüdünde bulunan CHP işçilerin haklarını vermiyor. Daha önce imzalanan toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının verilmediği gerekçesiyle iş bırakan işçiler, belediyenin sözünü yerine getirmesini istiyor.
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