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CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçilerin maaş isyanı

19.07.2019 18:58

İstanbul'da CHP'li Maltepe Belediyesi işçilerinin maaş eylemi... Seçimler sırasında kimsenin aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağı taahhüdünde bulunan CHP işçilerin haklarını vermiyor. Daha önce imzalanan toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının verilmediği gerekçesiyle iş bırakan işçiler, belediyenin sözünü yerine getirmesini istiyor.


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