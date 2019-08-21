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CHP'li Mahmut Tanal'ın yalanı elinde patladı! 'İzmir' dedi, 'Kaliforniya' çıktı

21.08.2019 01:25

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonuyla rezil oldu. Tanal sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile hükümeti THK uçaklarını kullanmamakla suçladı. Tanal'ın yalanları ise bir bir elinde patladı. Tanal'ın "Bu manzarayı izlerken hiç mi vicdanınız sızlamıyor?" notuyla paylaştığı videonun Kaliforniya'da çıkan yangına ait olduğu anlaşıldı.


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