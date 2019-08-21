CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonuyla rezil oldu. Tanal sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile hükümeti THK uçaklarını kullanmamakla suçladı. Tanal'ın yalanları ise bir bir elinde patladı. Tanal'ın "Bu manzarayı izlerken hiç mi vicdanınız sızlamıyor?" notuyla paylaştığı videonun Kaliforniya'da çıkan yangına ait olduğu anlaşıldı.
CHP'li Mahmut Tanal'ın yalanı elinde patladı! 'İzmir' dedi, 'Kaliforniya' çıktı21.08.2019 01:25
- CHP'li Mahmut Tanal'ın yalanı elinde patladı! 'İzmir' dedi, 'Kaliforniya' çıktı
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