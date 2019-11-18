CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yabancı sermayeye ''gelmeyin'' mesajı 18.11.2019 05:12

Yabancı sermayeye defalarca Türkiye'ye yatırım yapmamaları konusunda akıl veren Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok” deyip yabancı sermayeye “gelmeyin” mesajını yineledi.