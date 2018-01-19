CHP'nin yeni seçilen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı skandal tweetlere İstanbulluların tepkisi sert oldu. Vatandaşlar CHP'li Kaftancıoğlu'nun 15 Temmuz'a "tiyatro" dediği, devleti "katil" olmakla suçladığı, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" söylemine karşı çıktığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "hakaret" içeren tweetleriyle ilgili tepkilerini dile getirdi.