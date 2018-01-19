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'li Kaftancıoğlu'na İstanbullular tepkili!

19 Ocak 2018, Cuma

'nin yeni seçilen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı skandal tweetlere İstanbulluların tepkisi sert oldu. Vatandaşlar 'li Kaftancıoğlu'nun 15 Temmuz'a "tiyatro" dediği, devleti "katil" olmakla suçladığı, Atatürk'ün kurduğu 'nin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" söylemine karşı çıktığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "hakaret" içeren tweetleriyle ilgili tepkilerini dile getirdi.

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