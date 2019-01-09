CHP'li Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Keramettin Yılmaz rozet çıkarıp AK Parti'ye geçti 09 Ocak 2019, Çarşamba

Muğla Fethiye'de CHP'den belediye başkan aday adayı olan Keramettin Yılmaz CHP rozetini çıkararak AK Parti'ye geçti. Yılmaz ile birlikte 4 belediye meclis üyesi ve 400 kişide CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılırdı. Yılmaz yaptığı açıklamada "Artık ölünceye kadar AK Partiliyim." dedi.