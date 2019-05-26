Gazeteci yazar Nihat Genç 23 Haziran'da yenilecek İstanbul seçimleri hakkında çok önemli tespitlerde bulundu. Genç PKK'dan destek alan Ekrem İmamoğlu'nun 2 tane meclis üyesi ile bedel ödeme ihtimalinin olmadığını belirterek en basitinden İSPARK'ın işletmesi gibi bir karşılık verse yarın çıkarılacak bir hendek savaşları girişiminde oluşacak güvenlik riskine dikkat çekti. Genç, CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun HDP/PKK ile yaptığı seçim pazarlığını deşifre etti. İşte Nihat Genç'in İmamoğlu hakkındaki çarpıcı açıklamaları!
CHP'li Ekrem İmamoğlu HDP'ye seçim rüşveti olarak İSPARK'ı mı verdi?26.05.2019 19:39
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