CHP'li Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu! 18.07.2019 12:42

Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.



Savcı, Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye cumhuriyeti devleti askeri teşkilatını aşağılamak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıl kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ANNESİNE HAKARET ETMİŞTİ

Gezi isyanına ve gezi eylemcisi teröristlere desteğini gösterebilmek için duvar yazıları paylaşan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesine hakaret etmişti. İnkar ettiği tweetlerin polis raporuyla müsbet kılınmasının ardından kendisine ait olduğunu itiraf eden Kaftancıoğlu, yaptığı paylaşım hakkında, "Gezi olaylarıyla ilgili paylaştığım her şeyin arkasındayım, bir şey hariç. O zamanlar ben de herkes gibi bir sürü duvar paylaşımı ve yazılar paylaştım. Orada gözümden kaçmış bir şey var. Hepimiz insanız ve hata yapabiliriz" diyerek Erdoğan'dan özür dilemişti.

GEZİ FİNANSÖRÜ KAVALA'YA DESTEK OLDU

Kaftancıoğlu, ağacı bahane ederek isyan düzenleyen, polis arabalarını ateşe veren, kaldırım taşlarıyla polislere saldıran gezici teröristleri savunmuştu. Gezi finansörü Osman Kavala için mahkemelerde destek konuşmaları yapan CHP İl Başkanı, "Gezi davası için silivrideyiz" tweeti atmıştı. Dün yayınlanan haberlerde Osman Kavala'nın Soros ile ilişkisini itiraf ettiği öğrenildi. Kavala'nın yaptığı itiraf, Kaftancıoğlu'nun Kavala'ya olan desteğinin ardında neler olduğunu da ortaya çıkarmış oldu.

CAN DÜNDAR'I VE DEMİRTAŞ'I DESTEKLEYEN PİRİ'YE TEBRİK MESAJI YOLLADI

Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran seçimlerindeEkrem İmamoğlu'nu destekleyen Kati Piri'ye tebrik mesajı yayınlamıştı. Kati Piri Türkiye'den Avrupa'ya kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar ve tutuklu PKK sevici HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile Brüksel'de bir araya gelip fotoğraf çektirerek onlara desteğini göstermişti.





DEMİRTAŞ'A ÖVGÜLER DİZDİ

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, HDP'nin eski Eş Başkanı Demirtaş'a övgüler dizdi. 'Omuz omuza mücadele ettik' diyerek ittifakı itiraf etti. İptali istenen İstanbul seçimleriyle ilgili de "YSK'dan o karar çıkmayacak" dedi.