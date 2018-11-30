CHP'li Bodrum Belediyesi sele kapıldı!29 Kasım 2018, Perşembe
Ana muhalefet partisi, kafayı heykele taktı. Atatürk'e benzemeyen heykeller yaptı. Vatandaşa hizmeti ise anımsamadı. Bu yüzden en ufak bir yağışta CHP'li belediyeler sular altında kaldı. CHP'li Bodrum Belediyesi de sele kapıldı! Dün kentte sağanak etkili olurken özellikle yüksek kesimlerden gelen sel suları, çevrede hasara yol açtı. Araçlar, derinliği 50- 150 santimetreyi bulan sel sularına kapıldı. Mahsur kalanlar; itfaiye, Muğla 911 arama-kurtarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar, "Belediye gerekli alt yapıyı yapsaydı bu manzaralar yaşanmayacaktı" diyerek yerel yönetime sert çıktı.
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