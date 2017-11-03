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CHP'li belediyeden çöp skandalı

02 Kasım 2017, Perşembe
Karadeniz'de çevre felaketi. CHP'li Sinop Belediyesi çöpleri denize döküyor.
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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&#246;z.t. öz.t.

kayyum atansin bu cevre katillerinin belediyede isi yok bu cennet ulkeyi pis ruhlu tiplerin yönetmesine izin verilmesin.

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evet1
hayır0
cevapla 02.11.2017 17:11
taka taka

bu ülkenin aci´k ve gizli düsmani sadece PKK lilar deyil....bunlarda en az pkk Kadar bu ülkeye zarar veriyor...biri silahla biri böyle...ikiside bu ülkeye zararli....

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evet1
hayır0
cevapla 02.11.2017 16:57
erd2 erd2

ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR . DOĞRUMU SİNOPLU KARDEŞLERİM

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evet1
hayır0
cevapla 02.11.2017 16:08
sevdam tr sevdam tr

bunlarin meslegi bunlara oy verende kabahat bu belediyeler calismiyor canakkalede ayni oradan geciyorum cok kotu bir belediye

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evet7
hayır0
cevapla 02.11.2017 14:39
karahan karahan

nerede bu dümenden Aktivistler... hadi görelim sizi... yalansınız yalaaannn...

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evet17
hayır0
cevapla 02.11.2017 14:08
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