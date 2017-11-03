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Karadeniz'de çevre felaketi. CHP'li Sinop Belediyesi çöpleri denize döküyor.
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kayyum atansin bu cevre katillerinin belediyede isi yok bu cennet ulkeyi pis ruhlu tiplerin yönetmesine izin verilmesin.
bu ülkenin aci´k ve gizli düsmani sadece PKK lilar deyil....bunlarda en az pkk Kadar bu ülkeye zarar veriyor...biri silahla biri böyle...ikiside bu ülkeye zararli....
ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR . DOĞRUMU SİNOPLU KARDEŞLERİM
bunlarin meslegi bunlara oy verende kabahat bu belediyeler calismiyor canakkalede ayni oradan geciyorum cok kotu bir belediye
nerede bu dümenden Aktivistler... hadi görelim sizi... yalansınız yalaaannn...
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