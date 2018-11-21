Çanakkale'de CHP'li Belediye yönetimindeki İsmet Paşa Mahallesi'nde içler acısı bir durum var. Peki belediye neden mahalleye hizmet götürmüyor? A Haber ekibi o mahalleyi inceledi...
CHP'li Belediye kenti çöplüğe çevirdi!21 Kasım 2018, Çarşamba
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