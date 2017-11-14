CHP'li Aytuğ Atıcı'nın skandal açıklamalarına tepki büyüyor
14 Kasım 2017, Salı
Türkiye'nin terör hattına büyük darbe vurmak için yapmayı planladığı Afrin Operasyonu ile ilgili skandal açıklamalar yapan Aytuğ Atıcı'ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Atıcı adeta PYD'nin sözcülüğünü yaparak; 'Olası bir operasyondan PYD rahatsız olur' açıklamasına; AK Partili vekillerden sert tepki geldi.
kalan karakter 1000
...ben de sizden olmayan fikrinizden dolayi hic hoslanmadim - anlasiliyor ki, CHP Türkiyenin Atatürk-maskeli bir Yabanci-köstebigi
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.