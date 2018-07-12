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CHP'li Altay'dan trajikomik açıklama

11 Temmuz 2018, Çarşamba

Özel bir televizyon kanalına konuk olan CHP'li Engin Altay trajikomik açıklamalar yaptı. Altay, babasının bile iktidar göremediğini söyledi.

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